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В Греции закроют пляжи и горнолыжные курорты
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РИА Новости

В Греции закроют пляжи и горнолыжные курорты

23:53 14.03.2020 (обновлено: 07:18 15.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПляж курортного города Малия
Пляж курортного города Малия
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис распорядился закрыть все пляжи и горнолыжные курорты в рамках мер против распространения коронавируса.
"Только что я приказал закрыть завтра все организованные пляжи и горнолыжные курорты. Ситуация серьезная и требует ответственности от всех", - написал Мицотакис в Twitter.
Пляжный сезон в Греции еще не начался.
Мицотакис призвал избегать общественных мест. Ранее в субботу он призвал всех оставаться дома.
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"Закроем дверь перед коронавирусом и останемся внутри столько, сколько сможем. Особенно если мы принадлежим к уязвимым группа населения, то мы должны быть еще более осторожны. Мы защищаем себя - мы защищаем общество", - написал Мицотакис в Twitter.
Запись он сопроводил минутным клипом "Останемся дома" с рекомендациями не выходить из дома, чаще мыть руки, соблюдать правила личной гигиены.
В Греции подтверждены 228 случаев заболевания коронавирусом. Скончались три человека.
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