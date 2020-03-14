В Греции закроют пляжи и горнолыжные курорты

"Закроем дверь перед коронавирусом и останемся внутри столько, сколько сможем. Особенно если мы принадлежим к уязвимым группа населения, то мы должны быть еще более осторожны. Мы защищаем себя - мы защищаем общество", - написал Мицотакис в Twitter.