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Марокко приостанавливает авиасообщение с 21 страной
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РИА Новости

Марокко приостанавливает авиасообщение с 21 страной

23:48 14.03.2020 (обновлено: 07:23 15.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЖилые дома в Касабланке. В центре - бульвар Мохамеда Зерктуни
Жилые дома в Касабланке. В центре - бульвар Мохамеда Зерктуни
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Власти Марокко решили приостановить авиасообщение с 21 страной, в том числе с Грецией, Норвегией и Турцией, сообщило в субботу министерство иностранных дел Марокко.
"В числе превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса принято решение прекратить полеты до дальнейшего уведомления в и из 21 страны, в числе которых Египет, Бахрейн, ОАЭ, Греция, Норвегия, Швеция, Швейцария и Сенегал", - цитирует госагентство новостей Марокко MAP сообщение МИД.
Ранее власти Марокко временно прекратили полеты в Германию, Нидерланды, Бельгию и Португалию из-за обнаруженных там случаев заражения коронавирусом.
Ранее аналогичные решения по сокращению воздушного сообщения со многими странами мира приняли и другие арабские страны.
Телеканал "Аль-Джазира" сообщил в субботу, что министр оборудования и транспорта Марокко Абдельазиз ар-Рабах заразился коронавирусом после зарубежной поездки.
Министерство молодежи, культуры и спорта велело с субботы прекратить учебный процесс во всех учебных заведениях Марокко, а также любые спортивные и культурные мероприятия.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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ТуризмКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМароккоВ мире
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