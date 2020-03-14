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2020-03-14T23:44+0300
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Жена Джигана прокомментировала скандал с "пьяным" видео мужа
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РИА Новости

Жена Джигана прокомментировала скандал с "пьяным" видео мужа

23:44 14.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУкраинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма "Одноклассники.ru: Накликай удачу"
Украинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Жена рэпера Джигана модель Оксана Самойлова прокомментировала слухи о разладе в семье.
Музыкант провел прямой эфир в инстаграме, на котором появился со сбритыми бровями. В комментариях отмечали, что Джиган ведет себя странно и, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. После этого в СМИ появилась информация, что его поместили в реабилитационную клинику. Утверждалось также, что рэпер избил жену. Некоторые издания писали о том, что поведение артиста вызвало скандал в семье, а Самойлова собирается забрать у музыканта детей.
Как написала модель в инстаграме, она не хотела комментировать эту информацию, однако ситуация "развернулась у всех на виду", поэтому ей придется это сделать.
Самойлова подчеркнула, что ее "никто не бил" и она "никого не лишает" родительских прав.
"Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды", — говорится в посте.
Как отметила Самойлова, она не знает, "что будет дальше", и поблагодарила поклонников за поддержку.
Джиган и Самойлова воспитывают трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю. В феврале у них родился сын Давид.
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КультураДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Оксана СамойловаРоссияШоу-бизнес
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