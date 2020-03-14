Жена Джигана прокомментировала скандал с "пьяным" видео мужа

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Жена рэпера Жена рэпера Джигана модель Оксана Самойлова прокомментировала слухи о разладе в семье.

Музыкант провел прямой эфир в инстаграме, на котором появился со сбритыми бровями. В комментариях отмечали, что Джиган ведет себя странно и, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения. После этого в СМИ появилась информация, что его поместили в реабилитационную клинику. Утверждалось также, что рэпер избил жену. Некоторые издания писали о том, что поведение артиста вызвало скандал в семье, а Самойлова собирается забрать у музыканта детей.

Как написала модель в инстаграме , она не хотела комментировать эту информацию, однако ситуация "развернулась у всех на виду", поэтому ей придется это сделать.

Самойлова подчеркнула, что ее "никто не бил" и она "никого не лишает" родительских прав.

"Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды", — говорится в посте.

Как отметила Самойлова, она не знает, "что будет дальше", и поблагодарила поклонников за поддержку.