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Норвегия частично закроет аэропорты для зарубежных рейсов
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РИА Новости

Норвегия частично закроет аэропорты для зарубежных рейсов

23:41 14.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МУРМАНСК, 14 мар – РИА Новости. Норвежские власти приняли решение о частичном закрытии аэропортов для приема самолетов из-за рубежа, будут закрыты и порты, введен строгий контроль на границах, заявила в субботу премьер-министр страны Эрна Сульберг, слова которой приводит телерадиокомпания NRK.
"Мы закрываем аэропорты и порты и вводим строгий контроль на наших границах", - заявила премьер-министр. Она уточнила, что эти меры начнут действовать с понедельника.
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Сульберг подчеркнула, что все норвежцы, находящиеся за рубежом, смогут вернуться домой, в том числе через Данию, которая уже закрыла границы. Самолеты с такими пассажирами, возвращающимися домой, аэропорты принимать будут.
Правительство также попросило поддержки у Службы гражданской обороны и территориальных войск страны для обеспечения пограничного контроля. "Мы не намерены герметично закрывать границы. Мы должны обеспечить допуск жизненно необходимых медикаментов и продуктов, нам также необходимо выпускать товары через границу", - добавила Сульберг.
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Кроме того, жителям Норвегии не рекомендовано выезжать в дачные дома, тем, кто уже уехал на дачи, надлежит вернуться домой. Правительство страны наладило диалог с авиакомпаниями SAS и Norwegian для доставки оборудования по контролю за инфекцией из Китая в Норвегию.
Число заразившихся коронавирусом в Норвегии к вечеру субботы достигло 1 тысячи человек, трое пожилых людей скончались.
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