Норвегия частично закроет аэропорты для зарубежных рейсов

МУРМАНСК, 14 мар – РИА Новости. Норвежские власти приняли решение о частичном закрытии аэропортов для приема самолетов из-за рубежа, будут закрыты и порты, введен строгий контроль на границах, заявила в субботу премьер-министр страны Эрна Сульберг, слова которой приводит телерадиокомпания Норвежские власти приняли решение о частичном закрытии аэропортов для приема самолетов из-за рубежа, будут закрыты и порты, введен строгий контроль на границах, заявила в субботу премьер-министр страны Эрна Сульберг, слова которой приводит телерадиокомпания NRK

"Мы закрываем аэропорты и порты и вводим строгий контроль на наших границах", - заявила премьер-министр. Она уточнила, что эти меры начнут действовать с понедельника.

Сульберг подчеркнула, что все норвежцы, находящиеся за рубежом, смогут вернуться домой, в том числе через Данию , которая уже закрыла границы. Самолеты с такими пассажирами, возвращающимися домой, аэропорты принимать будут.

Правительство также попросило поддержки у Службы гражданской обороны и территориальных войск страны для обеспечения пограничного контроля. "Мы не намерены герметично закрывать границы. Мы должны обеспечить допуск жизненно необходимых медикаментов и продуктов, нам также необходимо выпускать товары через границу", - добавила Сульберг.

Кроме того, жителям Норвегии не рекомендовано выезжать в дачные дома, тем, кто уже уехал на дачи, надлежит вернуться домой. Правительство страны наладило диалог с авиакомпаниями SAS и Norwegian для доставки оборудования по контролю за инфекцией из Китая в Норвегию.

Число заразившихся коронавирусом в Норвегии к вечеру субботы достигло 1 тысячи человек, трое пожилых людей скончались.