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В Греции за сутки зафиксировали 38 случаев заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В Греции за сутки зафиксировали 38 случаев заболевания коронавирусом

23:33 14.03.2020
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© REUTERS / Alexandros AvramidisЛюди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция
© REUTERS / Alexandros Avramidis
АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. Тридцать восемь новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Греции за сутки, всего в стране 228 случаев, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому заболевания профессор Сотирис Циодрас.
По его словам, госпитализированы 57 пациентов, пять человек находятся в тяжелом состоянии.
"Из общего числа пациентов 51% старше 65 лет. Большинство случаев заболевания в Афинах. На данный момент протестировано в общей сложности 3400 образцов анализов" - сообщил профессор.
Восемь человек выписаны, добавил он.
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"Сегодня были установлены строгие лабораторные критерии для обследования наших соотечественников. Обследовать будут пациентов с пневмонией, госпитализированных или принадлежащих к уязвимым группам населения. Лабораторное тестирование на новый коронавирус не рекомендуется проводить в государственных больницах. Не будут проверять граждан без симптомов или людей с легкими симптомами, которые должны оставаться дома", - сообщил Циодрас.
Профессор рекомендовал всем избегать толкучки и давки, очередей таких, как в супермаркетах.
"Они способствуют передаче и распространению вируса, который может быть безвредным для большинства из нас, но очень опасным для уязвимых групп нашего населения", - сказал Циодрас.
Он также призвал не поддаваться панике.
"Эпидемия страха и паники хуже, чем эпидемия вируса", - заметил он.
В начале брифинга профессор отметил, что журналисты держали дистанцию.
"Это важно и показывает высокую степень ответственности, которую вы, журналисты, несете за предотвращение распространения вируса", - сказал Циодрас.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоГрецияАфиныВ мире
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