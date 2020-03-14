В Греции за сутки зафиксировали 38 случаев заболевания коронавирусом

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в Салониках, Греция

АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. Тридцать восемь новых случаев заболевания Тридцать восемь новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Греции за сутки, всего в стране 228 случаев, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому заболевания профессор Сотирис Циодрас.

По его словам, госпитализированы 57 пациентов, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

"Из общего числа пациентов 51% старше 65 лет. Большинство случаев заболевания в Афинах. На данный момент протестировано в общей сложности 3400 образцов анализов" - сообщил профессор.

Восемь человек выписаны, добавил он.

"Сегодня были установлены строгие лабораторные критерии для обследования наших соотечественников. Обследовать будут пациентов с пневмонией, госпитализированных или принадлежащих к уязвимым группам населения. Лабораторное тестирование на новый коронавирус не рекомендуется проводить в государственных больницах. Не будут проверять граждан без симптомов или людей с легкими симптомами, которые должны оставаться дома", - сообщил Циодрас.

Профессор рекомендовал всем избегать толкучки и давки, очередей таких, как в супермаркетах.

"Они способствуют передаче и распространению вируса, который может быть безвредным для большинства из нас, но очень опасным для уязвимых групп нашего населения", - сказал Циодрас.

Он также призвал не поддаваться панике.

"Эпидемия страха и паники хуже, чем эпидемия вируса", - заметил он.

В начале брифинга профессор отметил, что журналисты держали дистанцию.

"Это важно и показывает высокую степень ответственности, которую вы, журналисты, несете за предотвращение распространения вируса", - сказал Циодрас.