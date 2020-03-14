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В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Саратовской области
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РИА Новости

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Саратовской области

23:32 14.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Четыре человека, по уточненным данным, пострадали в результате ДТП на трассе в Ершовском районе Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Ранее в областной службе спасения РИА Новости сообщали, что легковые автомобили Lexus и Lada Largus столкнулись в субботу на трассе в Ершовском районе, в результате, по предварительным данным, госпитализированы шесть граждан Узбекистана, ехавших в Lada Largus. Детей среди пострадавших нет. В Lexus ехала семья, включая одного ребенка, они не пострадали.
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"В результате ДТП водитель автомобиля Largus 1986 года рождения и его пассажир 1986 года рождения с травмами госпитализированы, еще двум пассажирам 2000 и 1999 годов рождения также оказана медицинская помощь", - сказала собеседница агентства, уточнив, что в Lexus никто не пострадал.
Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что из Largus один пассажир находится в коме, у двоих переломы, а водитель - на операции.
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