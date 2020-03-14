Вернувшихся из Норвегии 49 мурманских рыбаков отправили на карантин

Сообщается, что рыбаки, которые прибыли из Норвегии на двух автобусах, в субботу вечером находятся в санитарной зоне МАПП "Борисоглебск".

"Всего 49 человек, включая водителей. Ни у кого из находящихся в автобусе нет температуры, симптомов простуды и жалоб на самочувствие. Все они после первичного забора анализов будут направлены на двухнедельный карантин", - говорится в сообщении оперштаба. Первичные исследования показывают, что рыбаки здоровы.