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Вернувшихся из Норвегии 49 мурманских рыбаков отправили на карантин
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РИА Новости

Вернувшихся из Норвегии 49 мурманских рыбаков отправили на карантин

23:25 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭкспресс-лаборатория
Экспресс-лаборатория
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МУРМАНСК, 14 мар - РИА Новости. Почти 50 рыбаков, вернувшихся в субботу из Норвегии в Мурманскую область, несмотря на отсутствие у них симптомов заболевания, будут помещены на двухнедельный карантин, сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом Мурманской области.
Сообщается, что рыбаки, которые прибыли из Норвегии на двух автобусах, в субботу вечером находятся в санитарной зоне МАПП "Борисоглебск".
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"Всего 49 человек, включая водителей. Ни у кого из находящихся в автобусе нет температуры, симптомов простуды и жалоб на самочувствие. Все они после первичного забора анализов будут направлены на двухнедельный карантин", - говорится в сообщении оперштаба. Первичные исследования показывают, что рыбаки здоровы.
В Мурманской области введены строгие меры для борьбы с распространением коронавируса: отменяются все мероприятия с международным участием, поездки делегаций за границу. Власти региона рекомендовали жителям воздержаться от поездок в другие страны.
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