Вернувшихся из Норвегии 49 мурманских рыбаков отправили на карантин

МУРМАНСК, 14 мар - РИА Новости. Почти 50 рыбаков, вернувшихся в субботу из Норвегии в Мурманскую область, несмотря на отсутствие у них симптомов заболевания, будут помещены на двухнедельный карантин, сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом Мурманской области.
Сообщается, что рыбаки, которые прибыли из Норвегии на двух автобусах, в субботу вечером находятся в санитарной зоне МАПП "Борисоглебск".
"Всего 49 человек, включая водителей. Ни у кого из находящихся в автобусе нет температуры, симптомов простуды и жалоб на самочувствие. Все они после первичного забора анализов будут направлены на двухнедельный карантин", - говорится в сообщении оперштаба. Первичные исследования показывают, что рыбаки здоровы.
В Мурманской области введены строгие меры для борьбы с распространением коронавируса: отменяются все мероприятия с международным участием, поездки делегаций за границу. Власти региона рекомендовали жителям воздержаться от поездок в другие страны.
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