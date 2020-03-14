Число жертв коронавируса в Норвегии выросло до трех

МУРМАНСК, 14 мар – РИА Новости. Три человека скончались в Три человека скончались в Норвегии от коронавируса к вечеру субботы, сообщила телерадиокомпания NRK

В пятницу было известно об одной жертве коронавируса в Норвегии. Еще двое пожилых людей скончались в субботу – один умер в больнице, другой в доме престарелых.

"Пожилой постоялец дома престарелых в Осло скончался после заражения коронавирусом. Как минимум еще два человека заражены, анализы взяты еще у пяти постояльцев дома престарелых. Это уже третий смертельный случай смерти от коронавируса в Норвегии", - сообщила телерадиокомпания.

В ночь на среду также скончался один из пожилых пациентов университетской клиники в Осло, о чем больница сообщила в своем Twitter. Всего сообщается о 28 людях, которым потребовалась помощь в условиях стационара в Норвегии. Норвежский институт здравоохранения в субботу сообщил о том, что всего в королевстве более 900 человек заразились коронавирусом.

Норвегия на прошедшей неделе предприняла беспрецедентные меры по защите страны от коронавируса, который активно распространяется в королевстве. Закрыты школы и детские сады, отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, все офисные сотрудники переведены на удаленную форму работы, все приезжающие из-за пределов Северных стран, вне зависимости от наличия у них симптомов болезни, обязаны находиться в 14-дневном карантине.