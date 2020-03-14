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Калининградские власти призывают отели сообщать о приеме иностранцев
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РИА Новости

Калининградские власти призывают отели сообщать о приеме иностранцев

23:00 14.03.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 14 мар - РИА Новости. Калининградские власти призывают руководство гостиниц сообщать о бронировании номеров гражданами стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.
"Региональное управление Роспотребнадзора и правительство Калининградской области призывает руководство отелей не подвергать эпидемиологической опасности постояльцев и сообщать предварительно о случаях бронирования иностранными гражданами на время карантинных мероприятий", - говорится в сообщении. Имеются в виду граждане Италии, Испании, Франции, Китая, Германии, Ирана и Южной Кореи.
По данным управления Роспотребнадзора по Калининградской области на 13 марта, в регионе проведено 555 обследований, 88 жителей области находятся под медицинским наблюдением на дому или медучреждениях. Всем вернувшимся из-за границы в течение последних 14 дней необходимо обратиться на горячую линию по номеру 112, сообщить оператору страну, из которой они прибыли, имеются ли признаки заболевания, в том числе кашель, слабость, температура, одышка, оставить адрес местонахождения.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни - новый коронавирус COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, более 5 тысяч человек скончались.
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