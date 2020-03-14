Калининградские власти призывают отели сообщать о приеме иностранцев

КАЛИНИНГРАД, 14 мар - РИА Новости. Калининградские власти призывают руководство гостиниц сообщать о бронировании номеров гражданами стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения Калининградские власти призывают руководство гостиниц сообщать о бронировании номеров гражданами стран, где зафиксировано большое количество случаев заражения коронавирусом , сообщила пресс-служба правительства Калининградской области

"Региональное управление Роспотребнадзора и правительство Калининградской области призывает руководство отелей не подвергать эпидемиологической опасности постояльцев и сообщать предварительно о случаях бронирования иностранными гражданами на время карантинных мероприятий", - говорится в сообщении. Имеются в виду граждане Италии, Испании, Франции, Китая, Германии, Ирана и Южной Кореи.

По данным управления Роспотребнадзора по Калининградской области на 13 марта, в регионе проведено 555 обследований, 88 жителей области находятся под медицинским наблюдением на дому или медучреждениях. Всем вернувшимся из-за границы в течение последних 14 дней необходимо обратиться на горячую линию по номеру 112, сообщить оператору страну, из которой они прибыли, имеются ли признаки заболевания, в том числе кашель, слабость, температура, одышка, оставить адрес местонахождения.