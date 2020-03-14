Кадыров посоветовал не бояться коронавируса

"Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае: мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь", — обратился он к чиновникам региона на расширенном совещании.

Кадыров заметил, что люди тысячами умирают и от обычного гриппа, а COVID-19 тоже вирусное заболевание.

По словам главы республики, коронавирус не страшен тем, у кого хорошее здоровье. Кадыров также дал советы по укреплению иммунитета.

"Смешивайте в воде лимон с медом, пейте и сидите. Тогда не настигнет вас. Ешьте чеснок, кровь чистая будет", — сказал он.

Сегодня в оперативном штабе сообщили, что в России на 14 человек увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 59 человек, трое из них уже выздоровели.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Центром ее распространения в ВОЗ назвали Европу . В организации отметили, что в этой части земного шара ежедневно заболевает больше людей, чем в Китае во время пика эпидемии.