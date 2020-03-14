Кадыров посоветовал не бояться коронавируса

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал людей не паниковать из-за нового коронавируса и укреплять свой иммунитет. Об этом сообщает НТВ.
"Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае: мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь", — обратился он к чиновникам региона на расширенном совещании.
Кадыров заметил, что люди тысячами умирают и от обычного гриппа, а COVID-19 тоже вирусное заболевание.
По словам главы республики, коронавирус не страшен тем, у кого хорошее здоровье. Кадыров также дал советы по укреплению иммунитета.
"Смешивайте в воде лимон с медом, пейте и сидите. Тогда не настигнет вас. Ешьте чеснок, кровь чистая будет", — сказал он.
Сегодня в оперативном штабе сообщили, что в России на 14 человек увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 59 человек, трое из них уже выздоровели.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Центром ее распространения в ВОЗ назвали Европу. В организации отметили, что в этой части земного шара ежедневно заболевает больше людей, чем в Китае во время пика эпидемии.
По последним данным, новым типом коронавируса заразились уже более 148 тысяч человек, более пяти тысяч скончались. При этом 12 марта в Китае заявили о том, что пик эпидемии пройден. В Италии же число вылечившихся за сутки сегодня выросло на треть