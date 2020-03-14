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Кадыров посоветовал не бояться коронавируса
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РИА Новости

Кадыров посоветовал не бояться коронавируса

22:58 14.03.2020 (обновлено: 23:00 14.03.2020)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал людей не паниковать из-за нового коронавируса и укреплять свой иммунитет. Об этом сообщает НТВ.
"Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае: мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь", — обратился он к чиновникам региона на расширенном совещании.
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Кадыров заметил, что люди тысячами умирают и от обычного гриппа, а COVID-19 тоже вирусное заболевание.
По словам главы республики, коронавирус не страшен тем, у кого хорошее здоровье. Кадыров также дал советы по укреплению иммунитета.
"Смешивайте в воде лимон с медом, пейте и сидите. Тогда не настигнет вас. Ешьте чеснок, кровь чистая будет", — сказал он.
Сегодня в оперативном штабе сообщили, что в России на 14 человек увеличилось количество пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся в стране составило 59 человек, трое из них уже выздоровели.
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На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Центром ее распространения в ВОЗ назвали Европу. В организации отметили, что в этой части земного шара ежедневно заболевает больше людей, чем в Китае во время пика эпидемии.
По последним данным, новым типом коронавируса заразились уже более 148 тысяч человек, более пяти тысяч скончались. При этом 12 марта в Китае заявили о том, что пик эпидемии пройден. В Италии же число вылечившихся за сутки сегодня выросло на треть
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Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЧеченская республикаВОЗРамзан КадыровКитайЕвропаИталияОбщество
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