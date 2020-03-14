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Израиль применит антитеррористические технологии против COVID-19
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РИА Новости

Израиль применит антитеррористические технологии против COVID-19

22:57 14.03.2020
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© Fotolia / W. ZikasСитуация в Израиле
Ситуация в Израиле
© Fotolia / W. Zikas
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мар - РИА Новости. Правительство Израиля начнет применять антитеррористические технологии для контроля за соблюдением карантина в стране из-за распространения коронавируса, заявил в субботу премьер-министр Биньямин Нетаньяху в специальном телеобращении.
"Мы как граждане должны делать все, чтобы не заражать и не заразиться. Мы будем находить больных, в том числе используя цифровые средства, которые раньше использовали в борьбе с террором", - заявил премьер в видеообращении, которое транслировали израильские телеканалы.
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Речь идёт также о нарушителях карантина, пояснил премьер-министр. В настоящий момент минюст получил задание разработать правовую базу для выполнения этого решения.
Власти страны также приняли решение о закрытии кафе, ресторанов, спортклубов, магазинов за исключением продовольственных. Аптеки будут работать в обычном режиме.
"Мы не знаем, сколько это продлится, может быть несколько месяцев... Мы будем принимать решения, чтобы убедиться, что система здравоохранения выдерживает давление", - пояснил премьер-министр.
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С пятницы в Израиле на неопределенный срок закрылись школы. С четверга для всех прибывающих в страну из-за границы, включая иностранцев, действует двухнедельный карантин. Туристы могут приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.
Полиция страны проводит рейды по залам торжеств и другим общественным заведениям, проверяя соблюдение запрета на мероприятия с участием более 100 человек.
Число подтверждённых случаев коронавируса в стране, по данным минздрава, в субботу вечером достигло 193. Двое заболевших остаются в тяжелом состоянии.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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