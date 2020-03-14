Израиль применит антитеррористические технологии против COVID-19

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мар - РИА Новости. Правительство Правительство Израиля начнет применять антитеррористические технологии для контроля за соблюдением карантина в стране из-за распространения коронавируса, заявил в субботу премьер-министр Биньямин Нетаньяху в специальном телеобращении.

"Мы как граждане должны делать все, чтобы не заражать и не заразиться. Мы будем находить больных, в том числе используя цифровые средства, которые раньше использовали в борьбе с террором", - заявил премьер в видеообращении, которое транслировали израильские телеканалы.

Речь идёт также о нарушителях карантина, пояснил премьер-министр. В настоящий момент минюст получил задание разработать правовую базу для выполнения этого решения.

Власти страны также приняли решение о закрытии кафе, ресторанов, спортклубов, магазинов за исключением продовольственных. Аптеки будут работать в обычном режиме.

"Мы не знаем, сколько это продлится, может быть несколько месяцев... Мы будем принимать решения, чтобы убедиться, что система здравоохранения выдерживает давление", - пояснил премьер-министр.

С пятницы в Израиле на неопределенный срок закрылись школы. С четверга для всех прибывающих в страну из-за границы, включая иностранцев, действует двухнедельный карантин. Туристы могут приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.

Полиция страны проводит рейды по залам торжеств и другим общественным заведениям, проверяя соблюдение запрета на мероприятия с участием более 100 человек.