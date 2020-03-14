Сербия и Черногория запретили въезд из ряда стран из-за коронавируса

В Сербии подтверждены уже 46 случаев коронавируса. Премьер Ана Брнабич провела заседание республиканского кризисного штаба, на котором приняты новые меры противодействия распространению заболевания.
Запрет на въезд действует и для прибывших из Италии, Ирана, Румынии и зараженных провинций КНР и Южной Кореи. Кабмин также из-за начавшейся скупки населением основных продуктов и гигиенических средств временно запретил их экспорт.
Соседняя Черногория остается последней страной Европы без выявленного коронавируса на своей территории.
"Иностранным гражданам из-за опасности распространения коронавируса запрещается въезд из Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи и китайской провинции Хубэй", - постановило местное правительство. Черногорским гражданам по возвращении из этих стран предстоит пройти контроль и карантин.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса