Сербия и Черногория запретили въезд из ряда стран из-за коронавируса

Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах

Пандемия и паника: сложности борьбы с коронавирусом в разных странах

Очень тяжелые. Пульмонолог перечислил изменения в легких после COVID

Очень тяжелые. Пульмонолог перечислил изменения в легких после COVID

Соседняя Черногория остается последней страной Европы без выявленного коронавируса на своей территории.

"Иностранным гражданам из-за опасности распространения коронавируса запрещается въезд из Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи и китайской провинции Хубэй", - постановило местное правительство. Черногорским гражданам по возвращении из этих стран предстоит пройти контроль и карантин.