После ДТП под Саратовом госпитализировали шестерых граждан Узбекистана

САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля столкнулись в субботу на трассе в Ершовском районе Саратовской области, в результате, по предварительным данным, госпитализированы шестеро граждан Узбекистана, сообщили в субботу РИА Новости в областной службе спасения.
"Столкнулись два автомобиля - Lexus и Lada Largus. Пострадавших, по предварительной информации, было шесть человек - граждане Узбекистана, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства, отметив, что детей среди пострадавших нет.
По его словам, граждане Узбекистана ехали в автомобиле Lada Largus, а в Lexus ехала семья - мужчина, женщина и ребенок, которые не пострадали. На месте работают оперативные службы и сотрудники ГИБДД.