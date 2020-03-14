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После ДТП под Саратовом госпитализировали шестерых граждан Узбекистана
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РИА Новости

После ДТП под Саратовом госпитализировали шестерых граждан Узбекистана

22:33 14.03.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля столкнулись в субботу на трассе в Ершовском районе Саратовской области, в результате, по предварительным данным, госпитализированы шестеро граждан Узбекистана, сообщили в субботу РИА Новости в областной службе спасения.
"Столкнулись два автомобиля - Lexus и Lada Largus. Пострадавших, по предварительной информации, было шесть человек - граждане Узбекистана, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства, отметив, что детей среди пострадавших нет.
По его словам, граждане Узбекистана ехали в автомобиле Lada Largus, а в Lexus ехала семья - мужчина, женщина и ребенок, которые не пострадали. На месте работают оперативные службы и сотрудники ГИБДД.
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УзбекистанСаратовская областьПроисшествия
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