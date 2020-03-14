В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.

"Четырнадцатого марта поступило сообщение об угрозе падения с высоты: в районе Киевского шоссе на девятом этаже дома на кондиционере висела женщина", — говорится в сообщении.

Прибыв на место, пожарные поняли, что пострадавшую не удастся вытащить через окно, поэтому было решено подняться к ней по автолестнице.