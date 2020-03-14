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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-15T05:26+0300
https://ria.ru/20200314/1568616146.html
В Сирии начал работу российско-турецкий центр по патрулированию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566097080_0:99:3072:1827_1036x0_80_0_0_15a07e82ffb3d2d60d493ca39b97a143.jpg
РИА Новости

В Сирии начал работу российско-турецкий центр по патрулированию

22:25 14.03.2020 (обновлено: 05:26 15.03.2020)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadТурецкие и российские военные на северо-востоке Сирии
Турецкие и российские военные на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совместный центр по взаимодействию с турецкой стороной для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования в Сирии начал работу, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
В рамках подготовки к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М4 проведена инженерная разведка маршрута патрулирования: Саракеб – Найраб – Мсибин – Найраб – Саракеб.
Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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