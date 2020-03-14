В Сирии начал работу российско-турецкий центр по патрулированию

В рамках подготовки к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М4 проведена инженерная разведка маршрута патрулирования: Саракеб – Найраб – Мсибин – Найраб – Саракеб.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.