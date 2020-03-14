В Сирии начал работу российско-турецкий центр по патрулированию

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Совместный центр по взаимодействию с турецкой стороной для обеспечения режима прекращения огня и проведения совместного патрулирования в Сирии начал работу, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
В рамках подготовки к совместному российско-турецкому патрулированию трассы М4 проведена инженерная разведка маршрута патрулирования: Саракеб – Найраб – Мсибин – Найраб – Саракеб.
Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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