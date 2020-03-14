Число заразившихся коронавирусом в Германии достигло 4233 человек

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии достигло 4233, сообщает издание Focus Online, однако по данным Института Роберта Коха, заболевших только 3795.
В пятницу агентство DPA сообщало о 3,3 тысячах заболевших и 8 смертельных случаях. При этом за сутки подтвердили более тысячи случаев инфицирования в стране.
Как сообщает издание, наибольшее число случаев по-прежнему в регионе Северный Рейн - Вестфалия - более 1,6 тысячи. В Баварии - более 680 случаев, в Баден-Вюртемберге – 569. Число смертельных случаев в стране не изменилось.
Институт Роберта Коха в 20.00 публикует несколько иную статистику: число подтвержденных случаев составляет 3795, число погибших неизменно - восемь человек.
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