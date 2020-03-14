Франция заявила о третьей стадии эпидемии коронавируса в стране

Туристы фотографируются на фоне Эйфелевой башни в Париже

ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Эпидемия коронавируса во Эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию, заявил в субботу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон

"Мы на третьей фазе эпидемии. Мы должны все сделать, чтобы ограничить эту эпидемическую кривую", - сказал он.

Ранее он объявил, что с полуночи и до нового распоряжения во Франции будут закрыты кафе, бары, рестораны, дискотеки и непродовольственные магазины. Тем не менее, запланированный на воскресенье первый тур муниципальных выборов состоится.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 4499 человек, умер 91 человек. За 72 часа число заболевших выросло вдвое.