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2020-03-14T22:19+0300
https://ria.ru/20200314/1568616027.html
Франция заявила о третьей стадии эпидемии коронавируса в стране
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РИА Новости

Франция заявила о третьей стадии эпидемии коронавируса в стране

22:18 14.03.2020 (обновлено: 22:19 14.03.2020)
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© REUTERS / Charles PlatiauТуристы фотографируются на фоне Эйфелевой башни в Париже
Туристы фотографируются на фоне Эйфелевой башни в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию, заявил в субботу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
"Мы на третьей фазе эпидемии. Мы должны все сделать, чтобы ограничить эту эпидемическую кривую", - сказал он.
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Ранее он объявил, что с полуночи и до нового распоряжения во Франции будут закрыты кафе, бары, рестораны, дискотеки и непродовольственные магазины. Тем не менее, запланированный на воскресенье первый тур муниципальных выборов состоится.
По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 4499 человек, умер 91 человек. За 72 часа число заболевших выросло вдвое.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗФранцияВ мире
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