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2020-03-15T07:17+0300
https://ria.ru/20200314/1568615993.html
Россия закроет иностранцам сухопутную границу с Польшей и Норвегией
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РИА Новости

Россия закроет иностранцам сухопутную границу с Польшей и Норвегией

22:20 14.03.2020 (обновлено: 07:17 15.03.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкТаможенный пост "Багратионовск" в Калининградской области
Таможенный пост Багратионовск в Калининградской области
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия с 15 марта временно приостанавливает пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Временно приостановить пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях, за исключением граждан Республики Белоруссия, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство", — говорится в распоряжении.

МИД России должен будет уведомить об этом решении Польшу и Норвегию, а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с его реализацией. Подчеркивается, что эти меры обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.
Мишустин поручил органам исполнительной власти Калининградской и Мурманской областей оказывать федеральным ведомствам содействие в организации и проведении работы, связанной с выполнением распоряжения.
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Незадолго до Нового года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения о том, что в городе Ухань произошла вспышка неизвестной пневмонии. Ученые установили возбудителя болезни — им оказался коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позднее ВОЗ дала заболеванию официальное название COVID-19. На днях вспышку признали пандемией.
По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились свыше 148 тысяч человек. Вспышки заболевания выявили более чем в 130 странах. Многие пациенты уже выздоровели, но более пяти тысяч человек скончались.
В Китае 12 марта сообщили, что пик эпидемии пройден. Жертвами коронавируса там стали 3189 человек, выздоровели более 65,5 тысячи. ВОЗ, в свою очередь, назвала центром распространения COVID-19 Европу.
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Как сообщили в Роспотребнадзоре, на COVID-19 проверяют всех, кто приехал из "неблагоприятных" стран.
Власти решили усилить контроль на границе, в аэропортах и на вокзалах. Россиянам посоветовали воздержаться от поездок за границу. Регионам рекомендуют минимизировать число массовых мероприятий.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
17455305
Обсудить 5
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаПольшаНорвегияВ мире
Популярные комментарии
Европейцы сами свой Евросоюз превратили в эпицентр эпидемии, вот пусть теперь там и сидят. А всех беженцев из ЕС отлавливать и высылать обратно в Норвегию.
14 марта, 23:43
СССергей Смирнов
1400001
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