Россия закроет иностранцам сухопутную границу с Польшей и Норвегией

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия с 15 марта временно приостанавливает пропуск иностранцев через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки границы, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Временно приостановить пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки госграницы, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях, за исключением граждан Республики Белоруссия, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство", — говорится в распоряжении.

МИД России должен будет уведомить об этом решении Польшу Норвегию , а также другие государства, интересы которых могут быть затронуты в связи с его реализацией. Подчеркивается, что эти меры обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.

Мишустин поручил органам исполнительной власти Калининградской и Мурманской областей оказывать федеральным ведомствам содействие в организации и проведении работы, связанной с выполнением распоряжения.

Пандемия COVID-19

Незадолго до Нового года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения о том, что в городе Ухань произошла вспышка неизвестной пневмонии. Ученые установили возбудителя болезни — им оказался коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позднее ВОЗ дала заболеванию официальное название COVID-19. На днях вспышку признали пандемией.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились свыше 148 тысяч человек. Вспышки заболевания выявили более чем в 130 странах. Многие пациенты уже выздоровели, но более пяти тысяч человек скончались.

В Китае 12 марта сообщили, что пик эпидемии пройден. Жертвами коронавируса там стали 3189 человек, выздоровели более 65,5 тысячи. ВОЗ, в свою очередь, назвала центром распространения COVID-19 Европу.

Российские власти принимают меры, чтобы не допустить усугубления ситуации с вирусом. Ограничено авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Италией, Францией, Германией, Испанией. Аналогичные меры вступят в силу в отношении стран Евросоюза, Норвегии и Швейцарии с 16 марта.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, на COVID-19 проверяют всех, кто приехал из "неблагоприятных" стран.