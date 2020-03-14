В Армении за день выявили семь новых случаев коронавируса

Очень тяжелые. Пульмонолог перечислил изменения в легких после COVID

Очень тяжелые. Пульмонолог перечислил изменения в легких после COVID

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах.