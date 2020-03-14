В Армении за день выявили семь новых случаев коронавируса

ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Семь новых случаев коронавируса было выявлено в Армении 14 марта, общее число заразившихся достигло 20, заявил в субботу министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"В данный момент у нас есть 20 подтвержденных случаев коронавируса, надеемся, что завтра будет один окончательно излечившийся пациент", - написал Торосян в Facebook.
В пятницу минздрав заявлял о 13 подтвержденных случаев коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах.
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