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В Армении за день выявили семь новых случаев коронавируса
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РИА Новости

В Армении за день выявили семь новых случаев коронавируса

22:15 14.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМикробиологическая лаборатория
Микробиологическая лаборатория
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Семь новых случаев коронавируса было выявлено в Армении 14 марта, общее число заразившихся достигло 20, заявил в субботу министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"В данный момент у нас есть 20 подтвержденных случаев коронавируса, надеемся, что завтра будет один окончательно излечившийся пациент", - написал Торосян в Facebook.
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В пятницу минздрав заявлял о 13 подтвержденных случаев коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах.

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