Аэропорт Сочи возобновил в штатном режиме работу, нарушенную туманом

СОЧИ, 14 мар - РИА Новости. Аэропорт Сочи возобновил в штатном режиме работу, нарушенную из-за сильного тумана, и принял задержанные авиарейсы, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани курорта.
В субботу вечером сильный туман в районе аэропорта Сочи стал причиной задержки трех авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Они были отправлены на запасной аэродром в Краснодар. Через несколько часов погода улучшилась.
"По 20:45 аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Все три рейса, ранее отправленные на запасной аэродром в Краснодар, прибыли в аэропорт Сочи", - говорится в сообщении.
На воскресенье в Сочи также прогнозируется сильный туман. Власти Сочи предупреждают автомобилистов, что видимость при этом может составлять 500-1000 метров.