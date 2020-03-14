Аэропорт Сочи возобновил в штатном режиме работу, нарушенную туманом

СОЧИ, 14 мар - РИА Новости. Аэропорт Аэропорт Сочи возобновил в штатном режиме работу, нарушенную из-за сильного тумана, и принял задержанные авиарейсы, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани курорта.

В субботу вечером сильный туман в районе аэропорта Сочи стал причиной задержки трех авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Они были отправлены на запасной аэродром в Краснодар. Через несколько часов погода улучшилась.

"По 20:45 аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Все три рейса, ранее отправленные на запасной аэродром в Краснодар, прибыли в аэропорт Сочи", - говорится в сообщении.