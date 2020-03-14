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Аэропорт Сочи возобновил в штатном режиме работу, нарушенную туманом
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РИА Новости

Аэропорт Сочи возобновил в штатном режиме работу, нарушенную туманом

22:07 14.03.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта Сочи
Здание Международного аэропорта Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 14 мар - РИА Новости. Аэропорт Сочи возобновил в штатном режиме работу, нарушенную из-за сильного тумана, и принял задержанные авиарейсы, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани курорта.
В субботу вечером сильный туман в районе аэропорта Сочи стал причиной задержки трех авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Они были отправлены на запасной аэродром в Краснодар. Через несколько часов погода улучшилась.
"По 20:45 аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Все три рейса, ранее отправленные на запасной аэродром в Краснодар, прибыли в аэропорт Сочи", - говорится в сообщении.
На воскресенье в Сочи также прогнозируется сильный туман. Власти Сочи предупреждают автомобилистов, что видимость при этом может составлять 500-1000 метров.
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