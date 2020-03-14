Число зараженных коронавирусом в Израиле увеличилось до 193 человек

С пятницы в Израиле на неопределенный срок закрылись школы. С четверга для всех, прибывающих в страну из-за границы, включая иностранцев, действует двухнедельный карантин. Туристы могут приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.