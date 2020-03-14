Число зараженных коронавирусом в Израиле увеличилось до 193 человек

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мар - РИА Новости. Число пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 увеличилось на 50 за последние сутки, достигнув 193 человек, сообщило министерство здравоохранения Израиля.
"В настоящее время число пациентов, у которых подтвердился диагноз "коронавирус", составило 193", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава. Накануне сообщалось о 143 заболевших.
Израильские власти уже ввели ряд жестких мер для сдерживания распространения заболевания.
С пятницы в Израиле на неопределенный срок закрылись школы. С четверга для всех, прибывающих в страну из-за границы, включая иностранцев, действует двухнедельный карантин. Туристы могут приехать в Израиль, только если им есть, где провести две недели "домашнего карантина". Кроме того, туристы, находящиеся сейчас в Израиле, не могут выезжать в соседние страны, а затем возвращаться в Израиль.
Полиция страны проводит рейды по залам торжеств и другим общественным заведениям, проверяя соблюдение запрета на мероприятия с участием более 100 человек.