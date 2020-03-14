В Греции арестовали 45 человек за нарушения карантина по коронавирусу

АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. В Греции с 12 по 14 марта арестованы 45 человек за нарушение мер по предотвращению и ограничению распространения коронавируса, сообщила полиция Греции.
По ее данным, за это время отмечено 43 нарушения временного запрета на работу предприятий, деятельность которых ограничена решением властей. Это репетиторские, парикмахерские, салоны красоты, кафе и кафетерии, магазин электроники в супермаркете и другие предприятия, на которые распространяется временный запрет.
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Больше всего нарушителей в столичном регионе Аттика - 12, в северной столице Греции Салониках всего один арестованный, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении полиции. Интенсивные проверки будут продолжены для обеспечения здоровья населения, предупредила полиция.
Министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис, отвечающий за работу полиции, заявил, что все должны относиться ответственно к ситуации и соблюдать решения правительства по профилактике коронавируса.
"Мы находимся в ситуации ответственного отношения. Мы все должны это понимать. Каждый должен защищать себя. Так они защищают и своих близких. Решения правительства должны строго соблюдаться. Всеми. Полиция проверяет и обеспечивает соблюдение закона", - говорится в заявлении министра, поступившем в РИА Новости.
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По его словам, находятся те, кто не подчиняется дисциплине. "Те, кто не соблюдает дисциплину, должны понимать, что у них нет такого права, такое поведение представляет общественную опасность. Если они продолжат, к ним будут относиться соответственно", - заявил министр.
Генеральный секретариат гражданской защиты Греции опубликовал список 18 видов предприятий, работа которых приостановлена с 14 марта на 14 дней по всей стране в связи с пандемией коронавируса единогласной рекомендации комиссии экспертов министерства здравоохранения.
Закрываются таверны и кафе, парикмахерские и салоны красоты, музеи и кинотеатры, приостановлена работа букмекерских контор и казино, фитнес-центров, деятельность спортивных клубов, за исключением спортсменов и команд при подготовке к Олимпийским играм. Закрыты торговые центры и аутлеты, супермаркеты за исключением продуктовых. В тех заведениях, которые продолжат работать, в частности, в банках, не должно быть очередей более пяти человек.