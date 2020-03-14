В Греции арестовали 45 человек за нарушения карантина по коронавирусу

АФИНЫ, 14 мар - РИА Новости. В Греции с 12 по 14 марта арестованы 45 человек за нарушение мер по предотвращению и ограничению распространения коронавируса , сообщила полиция Греции.

По ее данным, за это время отмечено 43 нарушения временного запрета на работу предприятий, деятельность которых ограничена решением властей. Это репетиторские, парикмахерские, салоны красоты, кафе и кафетерии, магазин электроники в супермаркете и другие предприятия, на которые распространяется временный запрет.

Больше всего нарушителей в столичном регионе Аттика - 12, в северной столице Греции Салониках всего один арестованный, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении полиции. Интенсивные проверки будут продолжены для обеспечения здоровья населения, предупредила полиция.

Министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис, отвечающий за работу полиции, заявил, что все должны относиться ответственно к ситуации и соблюдать решения правительства по профилактике коронавируса.

"Мы находимся в ситуации ответственного отношения. Мы все должны это понимать. Каждый должен защищать себя. Так они защищают и своих близких. Решения правительства должны строго соблюдаться. Всеми. Полиция проверяет и обеспечивает соблюдение закона", - говорится в заявлении министра, поступившем в РИА Новости.

По его словам, находятся те, кто не подчиняется дисциплине. "Те, кто не соблюдает дисциплину, должны понимать, что у них нет такого права, такое поведение представляет общественную опасность. Если они продолжат, к ним будут относиться соответственно", - заявил министр.

Генеральный секретариат гражданской защиты Греции опубликовал список 18 видов предприятий, работа которых приостановлена с 14 марта на 14 дней по всей стране в связи с пандемией коронавируса единогласной рекомендации комиссии экспертов министерства здравоохранения.