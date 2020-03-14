Ардзинба рассказал о решении участвовать в выборах президента Абхазии

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Кандидат в президенты Абхазии , бывший вице-премьер республики Адгур Ардзинба заявил, что участвует в выборах, потому что ему "надоела" ситуация в республике, а также ее старый состав политической элиты.

"На чем основано (решение Ардзинбы участвовать в выборах – ред.)? Надоело, если честно. Если хотите правду. Я учился в школе - были одни лица, которые боролись за власть. Поступил в университет - те же самые лица. В аспирантуру - то же самое. Повестка не меняется", - заявил Ардзинба на встрече с абхазской диаспорой Москвы , отвечая на вопрос, почему он решил участвовать в выборах.

По его словам, политики Абхазии делятся на две части - чиновники, главной целью которых является удержаться у власти, и "бывшие чиновники", которые борются за свое возвращение во власть, иногда эти группы меняются местами.

"Если бы эти люди могли договариваться между собой, они бы уже это сделали", - считает кандидат.

Ситуацию в республике он охарактеризовал как "кризис доверия, справедливости, безопасности, уважения".

"Население не доверяет власти. Предприниматели не доверяют чиновникам. Чиновники, в свою очередь - обратно… Несправедливое распределение благ, ресурсов. Притча во языцех - подрядов на строительные работы, это сейчас самый лакомый кусочек для определенной категории чиновников. Никто в Абхазии от мала до велика не чувствует себя в безопасности", - обрисовал нынешнюю картину Ардзинба.

Что касается отношений с Тбилиси , то Грузия , считает Ардзинба, "должна признать независимость Абхазии или, по крайней мере, отменить закон об оккупированных территориях (был принят парламентом Грузии в 2008 году - ред.)". Заявление по этому поводу кандидат сделал на английском языке, так как отвечал на соответствующий вопрос американского бизнесмена.

Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов в президенты - лидера оппозиции Аслана Бжанию , экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу. В январе ЦИК отменил результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства.

Адгур Ардзинба родился в 1981 году. В 2015-2020 годах был министром экономики Абхазии, а с конца 2019 года - вице-премьером.