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В Румынии с 16 марта введут режим ЧС из-за коронавируса
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РИА Новости

В Румынии с 16 марта введут режим ЧС из-за коронавируса

21:54 14.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВрачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КИШИНЕВ, 14 мар — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис на брифинге в субботу заявил, что с понедельника в стране будет введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
"Приоритетом для правительства является продолжение борьбы с эпидемией коронавируса, продолжение борьбы за эффективное управление всем возникшим кризисом. И чтобы в этой борьбе можно было пользоваться всеми инструментами, предусмотренными законом, я решил ввести чрезвычайное положение в начале следующей недели", - заявил Йоханнис во время брифинга, транслируемого на сайте администрации президента.
Президент призвал сограждан проявлять максимальную осторожность и отказаться от всех контактов, которых можно избежать. Согласно местному законодательству, режим ЧС предполагает увеличение полномочий министра внутренних дел, а также министра обороны. Румыния также может принять решение о полном закрытии границ.
По данным к этому часу, в Румынии коронавирус подтвержден у 109 человек, в том числе несколько членов Национал-либеральной партии, одним из которых стал депутат Лучиан Хеюш.
Ранее власти Румынии приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также запретили все автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. Авиакомпании обязаны предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в Румынию, они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКлаус ЙоханнисРумынияВ мире
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