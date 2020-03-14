В Румынии с 16 марта введут режим ЧС из-за коронавируса

КИШИНЕВ, 14 мар — РИА Новости. Президент Президент Румынии Клаус Йоханнис на брифинге в субботу заявил, что с понедельника в стране будет введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса

"Приоритетом для правительства является продолжение борьбы с эпидемией коронавируса, продолжение борьбы за эффективное управление всем возникшим кризисом. И чтобы в этой борьбе можно было пользоваться всеми инструментами, предусмотренными законом, я решил ввести чрезвычайное положение в начале следующей недели", - заявил Йоханнис во время брифинга, транслируемого на сайте администрации президента.

Президент призвал сограждан проявлять максимальную осторожность и отказаться от всех контактов, которых можно избежать. Согласно местному законодательству, режим ЧС предполагает увеличение полномочий министра внутренних дел, а также министра обороны. Румыния также может принять решение о полном закрытии границ.

По данным к этому часу, в Румынии коронавирус подтвержден у 109 человек, в том числе несколько членов Национал-либеральной партии, одним из которых стал депутат Лучиан Хеюш.