Во Франции закрывают кафе, кинотеатры и непродовольственные магазины

ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Власти Франции приняли решение закрыть кафе, кинотеатры и значительную часть магазинов на фоне распространения в стране коронавируса, заявил в субботу премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
"Лучший способ остановить распространение эпидемии - соблюдение дистанции... После объявлений президента Франции в четверг вечером, в пятницу и этим утром я выходил на улицу и мы видели очень много народу в кафе и ресторанах. В обычное время это бы меня порадовало, но на несколько недель это не то, что мы должны делать", - сказал Филипп. Трансляция шла в социальных сетях правительства Франции.
Он отметил, что "с полуночи и до нового распоряжения" будут закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, дискотеки, а также непродовольственные магазины. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски.
По последним данным число заболевших коронавирусом во Франции составляет 4499 человек, жертвами болезни стал 91 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.