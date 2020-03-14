Во Франции закрывают кафе, кинотеатры и непродовольственные магазины

"Лучший способ остановить распространение эпидемии - соблюдение дистанции... После объявлений президента Франции в четверг вечером, в пятницу и этим утром я выходил на улицу и мы видели очень много народу в кафе и ресторанах. В обычное время это бы меня порадовало, но на несколько недель это не то, что мы должны делать", - сказал Филипп. Трансляция шла в социальных сетях правительства Франции.