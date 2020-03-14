Восемь человек с коронавирусом выздоровели в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 14 мар - РИА Новости. Восемь человек с коронавирусом выздоровели в финской столице, сообщает в субботу газета IltaSanomat со ссылкой на главного врача муниципальной поликлиники города Тимо Луккаринена.
"Отличная новость! Первые восемь пациентов с коронавирусом в Хельсинки уже выздоровели. Спасибо, медики профессионалы!" - говорится в сообщении.
По данным Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL), на субботу в Финляндии зарегистрировано 210 случаев коронавируса.
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