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Восемь человек с коронавирусом выздоровели в Хельсинки
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РИА Новости

Восемь человек с коронавирусом выздоровели в Хельсинки

21:41 14.03.2020
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© РИА НовостиГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки
© РИА Новости
ХЕЛЬСИНКИ, 14 мар - РИА Новости. Восемь человек с коронавирусом выздоровели в финской столице, сообщает в субботу газета IltaSanomat со ссылкой на главного врача муниципальной поликлиники города Тимо Луккаринена.
"Отличная новость! Первые восемь пациентов с коронавирусом в Хельсинки уже выздоровели. Спасибо, медики профессионалы!" - говорится в сообщении.
По данным Национального института здравоохранения и социального обеспечения (THL), на субботу в Финляндии зарегистрировано 210 случаев коронавируса.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоФинляндияХельсинкиВ мире
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