Число заболевших коронавирусом во Франции выросло до 4499 человек

ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки выросло на 833 человека - до 4499, сообщает в воскресенье газета Parisien.
В свою очередь, число умерших возросло на 12 - до 91.
Накануне число подхвативших вирус составляло 3661 человек, от вируса скончались 79 заболевших.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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