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Данные о "минировании" рейса Москва — Тюмень оказались ложными
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РИА Новости

Данные о "минировании" рейса Москва — Тюмень оказались ложными

21:22 14.03.2020 (обновлено: 21:23 14.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Бомбу в самолете, следовавшем из Москвы и севшем в Тюмени, не обнаружили, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах региона.
Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, на электронную почту аэропорта "Шереметьево" поступило сообщение о минировании рейсов: SU 1506 Москва-Тюмень, SU 1445 Иркутск-Москва, SU 1422 Москва-Челябинск. Рейс, следовавший из Москвы в Челябинск, вынужденно приземлился в Казани в субботу днем.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что самолет благополучно сел около 19.00 (17.00 мск) и проверяется.
"Самолет проверили, ничего не нашли. Сообщение оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.
Пассажирский самолет Boeing 777
Вчера, 17:10
Рейс Москва — Челябинск приземлился в Казани из-за "минирования"
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