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Тринадцать человек излечились в Польше от короновируса
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РИА Новости

Тринадцать человек излечились в Польше от короновируса

21:11 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖенщина в медицинской маске на улице в Варшаве
Женщина в медицинской маске на улице в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 14 мар – РИА Новости. Тринадцать человек выздоровели в Польше после заражения коронавирусом, заявил главный санитарный инспектор Польши Ярослав Пинкас журналистам в субботу в Варшаве.
По последним данным, в Польше выявлено 93 случая заражения коронавирусом, двое пациентов скончались. Более 500 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, несколько тысяч находятся на домашнем карантине. Первый зараженный был выявлен в Польше 4 марта.
"Мы предполагали, что к концу недели у нас будет около сотни случаев. Мы делаем около 1500 тестов в день. У нас 13 выздоровевших. Это хорошая информация", - сказал Пинкас.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоПольшаВаршаваВ мире
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