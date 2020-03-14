Польша эвакуирует своих граждан из ряда стран из-за коронавируса

ВАРШАВА, 14 мар – РИА Новости. Польша направит чартеры для эвакуации своих граждан из Великобритании, Ирландии, Кипра, Мальты и США, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после заседания антикризисного штаба в субботу в Варшаве.

Ранее правительство Польши в связи с распространением коронавируса приняло решение закрыть границы для иностранцев, прекратить международное авиационное и железнодорожное пассажирское сообщение, запретить собрания численностью 50 и более человек, закрыть развлекательные заведения и пункты общественного питания.

"Мы хотим запланировать операции по возвращению граждан Польши, находящихся за границей. Особенно для тех, кто находится далеко", - сказал Моравецкий.

"Мы предлагаем специальные рейсы, которые выполнят польские авиалинии LOT", - сказал Моравецкий. Он уточнил, что такие рейсы направят в Великобританию, Ирландию, Кипр, Мальту и США. Для того чтобы вернуться в Польшу этими рейсами, нужно записаться на специально созданных интернет-страницах.

Также польский премьер заявил, что запланированные ранее чартерные рейсы в Польшу будут выполнены в соответствии с расписанием.

По последним данным, в Польше выявлено 93 случая заражения коронавирусом, два пациента скончались. Более 500 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, несколько тысяч находятся на домашнем карантине.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.