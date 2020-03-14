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2020-03-14T22:12+0300
https://ria.ru/20200314/1568614189.html
Пушков прокомментировал 14 новых случаев коронавируса в России
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РИА Новости

Пушков прокомментировал 14 новых случаев коронавируса в России

21:01 14.03.2020 (обновлено: 22:12 14.03.2020)
29611
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков призвал полностью пресечь возможность выезда в Европу из-за растущего числа заболевших COVID-19 в России. Об этом он написал в твиттере.
Парламентарий отметил, что за сегодняшний день еще 14 россиян заразились новым типом коронавируса. Пушков обратил внимание на то, что все они недавно побывали в европейских странах.
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"Пора перестать призывать граждан не ездить в Европу, а закрыть эту возможность как таковую", — считает он.
При этом сенатор добавил, что "Аэрофлот" продолжает летать в 25 городов Европы.
"Нежели трудно сделать выводы?" — спросил Пушков.
За сутки в России зафиксировали 14 новых случаев коронавируса. Из них девять выявлены в Московской области, два — в Кемеровской, и по одному в Санкт-Петербурге и Калининградской области. За теми, кто общался с инфицированными, будут наблюдать специалисты. На данный момент в России насчитывается 59 заразившихся, в том числе те, кто уже вылечился.
Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии COVID-19 — там ежедневно заболевает больше людей, нежели в Китае во время пика эпидемии.
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Россия с 16 марта введет временные ограничения на пассажирские авиаперевозки со странами Европейского союза, а также Норвегией и Швейцарией. Исключением станут регулярные рейсы в столицы этих государств, а также чартеры, предназначенные для россиян, возвращающихся на родину, и иностранцев, которые летят в свои страны.
В мире уже более 145 тысяч человек заражены новым коронавирусом. Многие из них выздоровели, но более пяти тысяч скончались.
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ЕвропаОбществоКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаАлексей Пушков
Популярные комментарии
Я согласен: надо закрыть возможность выезда в Европу, пока у нас тысячи не заболели.
14 марта, 21:13
Руслан Тлеуж
3910003
Может вообще всем остаться дома сидеть?Глядишь и само по себе рассосётся!
14 марта, 21:13
troshkin73
5300012
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