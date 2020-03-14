Пушков прокомментировал 14 новых случаев коронавируса в России

Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке

Парламентарий отметил, что за сегодняшний день еще 14 россиян заразились новым типом коронавируса. Пушков обратил внимание на то, что все они недавно побывали в европейских странах.

"Пора перестать призывать граждан не ездить в Европу, а закрыть эту возможность как таковую", — считает он.

При этом сенатор добавил, что " Аэрофлот " продолжает летать в 25 городов Европы.

"Нежели трудно сделать выводы?" — спросил Пушков.

За сутки в России зафиксировали 14 новых случаев коронавируса. Из них девять выявлены в Московской области, два — в Кемеровской, и по одному в Санкт-Петербурге и Калининградской области. За теми, кто общался с инфицированными, будут наблюдать специалисты. На данный момент в России насчитывается 59 заразившихся, в том числе те, кто уже вылечился.

Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила Европу центром пандемии COVID-19 — там ежедневно заболевает больше людей, нежели в Китае во время пика эпидемии.

Россия с 16 марта введет временные ограничения на пассажирские авиаперевозки со странами Европейского союза, а также Норвегией и Швейцарией. Исключением станут регулярные рейсы в столицы этих государств, а также чартеры, предназначенные для россиян, возвращающихся на родину, и иностранцев, которые летят в свои страны.