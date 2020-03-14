Сильный туман нарушил работу аэропорта Сочи

СОЧИ, 14 мар - РИА Новости. Аэропорт Сочи из-за сильного тумана не смог вовремя принять три авиарейса из Москвы и Санкт-Петербурга, отправленные на запасной аэродром, сообщает пресс-служба международного аэропорта Сочи.
В субботу вечером сильный туман в районе аэропорта Сочи стал причиной задержки нескольких авиарейсов. С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний.
"Из-за сильного тумана в Международном аэропорту Сочи на прилёт и вылет задерживается три рейса", - говорится в сообщении.
Уточняется, что два рейса, следовавшие из Москвы авиакомпаний S7 Airlines и "Уральские авиалинии" были отправлены на запасной аэродром в Краснодар. Туда же был направлен рейс из Санкт-Петербурга авиакомпании "Россия".
"Уральские авиалинии и S7 вылетели в Сочи", - уточнил РИА Новости представитель воздушной гавани курорта.