Сильный туман нарушил работу аэропорта Сочи

В субботу вечером сильный туман в районе аэропорта Сочи стал причиной задержки нескольких авиарейсов. С пассажирами этих рейсов работают представители авиакомпаний.

"Из-за сильного тумана в Международном аэропорту Сочи на прилёт и вылет задерживается три рейса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что два рейса, следовавшие из Москвы авиакомпаний S7 Airlines и "Уральские авиалинии" были отправлены на запасной аэродром в Краснодар. Туда же был направлен рейс из Санкт-Петербурга авиакомпании "Россия".