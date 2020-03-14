Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 115 человек

"Вирус COVID-19 в субботу диагностировали у шести жителей Эстонии, все они из города Пярну. Общее число заразившихся достигло 115 человек. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено 853 теста на коронавирус. Из них 115 оказались положительными", - говорится в сообщении.