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Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 115 человек
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РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 115 человек

20:37 14.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 мар - РИА Новости. Лаборатория департамента здоровья в субботу выявила заражение коронавирусом у шести жителей Эстонии, общее число заразившихся достигло 115 человек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
"Вирус COVID-19 в субботу диагностировали у шести жителей Эстонии, все они из города Пярну. Общее число заразившихся достигло 115 человек. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено 853 теста на коронавирус. Из них 115 оказались положительными", - говорится в сообщении.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса в пятницу ввело в стране чрезвычайное положение, которое будет действовать до 1 мая. С понедельника закрываются школы, музеи и кино, театральные представления, концерты и конференции отменяются. В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.
Чрезвычайное положение также предписывает закрыть спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоЭстонияВ мире
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