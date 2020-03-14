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Санкции США мешают всему миру бороться с коронавирусом, заявил Роухани
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РИА Новости

Санкции США мешают всему миру бороться с коронавирусом, заявил Роухани

20:27 14.03.2020 (обновлено: 20:40 14.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГЕРАН, 14 мар – РИА Новости. Санкции США нанесли Ирану ущерб на 200 миллиардов долларов, их воздействие мешает всему миру справиться с пандемией, написал президент Ирана Хасан Роухани в письмах, направленных лидерам ряда стран.
"Борьба с этим вирусом требует скоординированных совместных действий как в регионе, так и во всем мире, с одной стороны; с другой – серьезных мер по обеспечению базовых потребностей населения, финансовой поддержке тех, кого коснулись приостановка предпринимательской деятельности, огромные траты на здравоохранение и медицину", - написал президент Ирана.
Роухани также указал, что Иран сталкивается с серьезными ограничениями, связанными с санкциями США и политикой максимального давления на Тегеран.
"Американский режим за последние годы ввел более 100 санкций против народа и правительства Ирана, внеся в санкционный список порядка 1,2 тысячи физических лиц и организацией", - добавил президент, указав, что "санкции США нанесли прямой ущерб экономике Ирана примерно на 200 миллиардов долларов меньше чем за два года".
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В этой связи он призвал международное сообщество не допустить влияния антииранских санкций США на борьбу с коронавирусом, заявив, что подрыв экономики сказывается на борьбе с заболеванием и в других странах.
На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено 12 729 случаев заражения, из которых 611 со смертельным исходом, при этом поправились более 4,3 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаХасан РоуханиТегеран (город)ИранСШАВ мире
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