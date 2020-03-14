Центр документального кино в Москве закрылся на карантин

"Дорогие зрители, команда ЦДК приняла непростое решение уйти на карантин. В ближайшие две недели наш кинотеатр работать не будет. Мы не поддаемся панике, но, учитывая, как складывается ситуация во всем мире, мы предлагаем соблюдать необходимые меры безопасности. Деньги за ранее приобретенные билеты будут полностью возвращены. Мы очень любим кино и свою работу, но здоровье и благополучие зрителей и сотрудников всегда в приоритете", - сказано в сообщении.