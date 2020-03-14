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Центр документального кино в Москве закрылся на карантин
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РИА Новости

Центр документального кино в Москве закрылся на карантин

20:29 14.03.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Центра документального киноКинотеатр документального кино в Москве
Кинотеатр документального кино в Москве
© Фото : предоставлено пресс-службой Центра документального кино
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Центр документального кино в Москве закрывается на двухнедельный карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном сайте учреждения.
"Дорогие зрители, команда ЦДК приняла непростое решение уйти на карантин. В ближайшие две недели наш кинотеатр работать не будет. Мы не поддаемся панике, но, учитывая, как складывается ситуация во всем мире, мы предлагаем соблюдать необходимые меры безопасности. Деньги за ранее приобретенные билеты будут полностью возвращены. Мы очень любим кино и свою работу, но здоровье и благополучие зрителей и сотрудников всегда в приоритете", - сказано в сообщении.
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