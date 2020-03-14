Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 175

РИМ, 13 мар – РИА Новости, Александр Логунов. За сутки от За сутки от коронавируса Италии скончались 175 человек, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

"Число скончавшихся - 175", - сказал он на брифинге. Таким образом, число смертельных исходов достигло 1411.

Рост жертв накануне составлял 250 случаев.

По его словам, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 3,5 тысячи – теперь их, включая выздоровевших, насчитывается 21,1 тысячи человек.

Накануне этот же показатель составлял 17,6 тысячи заразившихся человек. Тогда рост составлял 2,5 тысячи случаев в сутки.

Кроме того, Боррелли рассказал, что в Италии зафиксирован рост числа выздоровевших.

"Сегодня у нас 527 выздоровевших, всего их стало 1966", - сказал он на брифинге. В минувшие дни динамика выздоровлений не превышала 200 зараженных в сутки.

Также Боррелли коснулся проблемы дефицита медицинских масок: по его словам, в месяц Италии необходимо 90 миллионов. "Мы заключили контракты на 55 миллионов, из них более 5 миллионов было доставлено… Закрываются границы для экспорта: это сделали Индия, Румыния, Россия, где поставщики заказывали маски", - сказал он.