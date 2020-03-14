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Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 175
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РИА Новости

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 175

20:16 14.03.2020 (обновлено: 20:53 14.03.2020)
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© Фото : Nova/Marco MinnaПрибытие граждан Италии, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess
Прибытие граждан Италии, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess
© Фото : Nova/Marco Minna
РИМ, 13 мар – РИА Новости, Александр Логунов. За сутки от коронавируса в Италии скончались 175 человек, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
"Число скончавшихся - 175", - сказал он на брифинге. Таким образом, число смертельных исходов достигло 1411.
Рост жертв накануне составлял 250 случаев.
По его словам, общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло почти на 3,5 тысячи – теперь их, включая выздоровевших, насчитывается 21,1 тысячи человек.
Накануне этот же показатель составлял 17,6 тысячи заразившихся человек. Тогда рост составлял 2,5 тысячи случаев в сутки.
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Кроме того, Боррелли рассказал, что в Италии зафиксирован рост числа выздоровевших.
"Сегодня у нас 527 выздоровевших, всего их стало 1966", - сказал он на брифинге. В минувшие дни динамика выздоровлений не превышала 200 зараженных в сутки.
Также Боррелли коснулся проблемы дефицита медицинских масок: по его словам, в месяц Италии необходимо 90 миллионов. "Мы заключили контракты на 55 миллионов, из них более 5 миллионов было доставлено… Закрываются границы для экспорта: это сделали Индия, Румыния, Россия, где поставщики заказывали маски", - сказал он.
Согласно статистике службы гражданской обороны, число проведенных тестов на коронавирус выросло с 97 тысяч до 109 тысяч. Из более чем 17 тысяч имеющих вирус менее половины госпитализированы с симптомами.
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Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаИталияВ мире
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