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Латвия закроет все международные пассажирские перевозки
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РИА Новости

Латвия закроет все международные пассажирские перевозки

20:08 14.03.2020 (обновлено: 20:34 14.03.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода мира. Рига
Города мира. Рига
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РИГА, 14 мар – РИА Новости. Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Мы приняли решение закрыть все международные пассажирские перевозки из-за распространения коронавируса – авиасообщение, железнодорожным, водным и автотранспортом.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на экстренном саммите ЕС по Brexit в Брюсселе.10 апреля 2019
Кришьянис Кариньш
премьер-министр Латвии
В Латвии выявлено 26 случаев заболевания коронавирусом.

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Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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