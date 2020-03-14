Латвия закроет все международные пассажирские перевозки

РИГА, 14 мар – РИА Новости. Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Мы приняли решение закрыть все международные пассажирские перевозки из-за распространения коронавируса – авиасообщение, железнодорожным, водным и автотранспортом.
В Латвии выявлено 26 случаев заболевания коронавирусом.
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