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В Италии снизилась смертность от коронавируса
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РИА Новости

В Италии снизилась смертность от коронавируса

20:05 14.03.2020 (обновлено: 23:00 14.03.2020)
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoГоспиталь в итальянском городе Брешиа
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
РИМ, 14 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Число выздоровевших от коронавируса в Италии за сутки выросло на треть, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
"Сегодня у нас 527 выздоровевших, всего их стало 1966", — сказал он на брифинге.
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Боррелли также сообщил, что умерли 175 человек за сутки. Накануне их число составляло 250. Таким образом, показатель снизился на 30 процентов по сравнению со вчерашним днем.
Число случаев заразившихся в Италии за сутки увеличилось почти на 3,5 тысячи — теперь их насчитывается 21,1 тысячи человек, включая выздоровевших.
Со вторника по решению правительства Италии карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов страны, расширили на всю территорию. В частности, власти запретили перемещения между населенными пунктами и по улице, за исключением случаев особой необходимости.
В Италии закрыты все школы и другие учебные заведения, кинозалы, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, бары. Власти запретили массовые мероприятия и закрыли въезд для туристов. Премьер-министр Джузеппе Конте обобщил суть принятых мер одной фразой, которая должна отныне стать девизом для итальянцев: "Я остаюсь дома".
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Пандемия COVID-19

В декабре прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты выявили возбудителя болезни — оказалось, что это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название COVID-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.
По последним данным, коронавирусом заразились свыше 148 тысяч человек по всему миру. Вспышки заболевания зафиксированы более чем в 130 странах. Многие пациенты уже вылечились, однако больше пяти тысяч человек скончались.
В Китае 12 марта объявили, что пик эпидемии пройден. Жертвами коронавируса там стали 3189 человек, вылечились более 65,5 тысячи.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИталияВ мире
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