Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T20:11+0300
https://ria.ru/20200314/1568613012.html
Мишустин обсудил с Румасом ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564115579_0:38:3574:2048_1036x0_80_0_0_dc13eb45690211e2c605beb93e33c342.jpg
РИА Новости

Мишустин обсудил с Румасом ситуацию с распространением коронавируса

20:10 14.03.2020 (обновлено: 20:11 14.03.2020)
4237
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также ситуацию с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. Обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Кроме того, главы правительств договорились поддерживать контакты по этим и другим вопросам, представляющий взаимный интерес.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
2312112
Обсудить 2
РоссияСергей РумасМихаил МишустинБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за коронавируса
Валентина Матвиенко
Матвиенко не исключила усиления мер из-за распространения коронавируса
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье
Кадр из видео The Man певицы Taylor Swift
Он или она? Лучшие клипы, в которых певицы стали мужчинами
Президент США Дональд Трамп
Трамп сдал тест на коронавирус
Американские флаги в Вашингтоне
США включили в черный список две российские компании
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
Среди заболевших коронавирусом в Москве трое несовершеннолетних
Ситуация в Израиле
Израиль применит антитеррористические технологии против COVID-19
Домашний холодильник
Диетолог рассказал, как питаться на карантине
Кинотеатр документального кино в Москве
Центр документального кино в Москве закрылся на карантин
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В армии Армении проверили меры по борьбе с коронавирусом в частях
Полет Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами
Полет Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым океанами сняли на видео
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Пушков прокомментировал 14 новых случаев коронавируса в России
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко вернулся на Украину из Испании перед закрытием границы
Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев вылетает в район боев. ВОВ
В РВИО рассказали о Верхне-Силезской наступательной операции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Узбекистане зарегистрировали первый случай коронавируса
08:38В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
Лента новостейМолния