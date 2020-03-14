Мишустин обсудил с Румасом ситуацию с распространением коронавируса

"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. Обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.