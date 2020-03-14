Мишустин обсудил с Румасом ситуацию с распространением коронавируса

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также ситуацию с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. Обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Кроме того, главы правительств договорились поддерживать контакты по этим и другим вопросам, представляющий взаимный интерес.
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