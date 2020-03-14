Костин заявил о "серьезном резерве прочности" банковского сектора

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что банковский сектор в России имеет серьезный резерв прочности, чтобы выполнить все обязательства перед гражданами.
"Что касается банковского сектора, вы знаете, за последние годы, начиная с кризиса 2008 года, потом санкции, мы накопили достаточно большой опыт и создали тоже достаточно серьезный резерв прочности. Он связан и с большей капитализацией банков, и с более строгим регулированием", - заявил глава второго по активам российского банка в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
И я хотел бы сказать нашим зрителям, мы еще 2-3 года назад, когда готовились к очень серьезных санкциям, мы затоварились иностранной валютой, настолько, чтобы избежать любого "набега" граждан на наши учреждения. Я думаю, крупнейшие банки сделали то же самое. Поэтому никакой проблемы, если сегодня к нам, как в Италии за колбасой, выстроится очередь за долларами, то мы все доллары раздадим.
Костин отметил, что не видит проблем "с тем, чтобы сегодня мы выполнили все обязательства, которые у нас перед гражданами есть".
При этом он сказал, что, если ситуация с вирусом продлится и дальше, рынки могут испытать дальнейшее снижение.
"Но паниковать не надо… А вкладчикам я еще раз повторяю – дважды теряет тот, кто дергается. Считаю, что сегодня нет таких базовых проблем, которые мы не смогли бы решить", - заявил он.