Костин заявил о "серьезном резерве прочности" банковского сектора

И я хотел бы сказать нашим зрителям, мы еще 2-3 года назад, когда готовились к очень серьезных санкциям, мы затоварились иностранной валютой, настолько, чтобы избежать любого "набега" граждан на наши учреждения. Я думаю, крупнейшие банки сделали то же самое. Поэтому никакой проблемы, если сегодня к нам, как в Италии за колбасой, выстроится очередь за долларами, то мы все доллары раздадим.