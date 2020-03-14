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2020-03-14T20:06+0300
https://ria.ru/20200314/1568612812.html
Костин заявил о "серьезном резерве прочности" банковского сектора
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РИА Новости

Костин заявил о "серьезном резерве прочности" банковского сектора

20:05 14.03.2020 (обновлено: 20:06 14.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что банковский сектор в России имеет серьезный резерв прочности, чтобы выполнить все обязательства перед гражданами.
"Что касается банковского сектора, вы знаете, за последние годы, начиная с кризиса 2008 года, потом санкции, мы накопили достаточно большой опыт и создали тоже достаточно серьезный резерв прочности. Он связан и с большей капитализацией банков, и с более строгим регулированием", - заявил глава второго по активам российского банка в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
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И я хотел бы сказать нашим зрителям, мы еще 2-3 года назад, когда готовились к очень серьезных санкциям, мы затоварились иностранной валютой, настолько, чтобы избежать любого "набега" граждан на наши учреждения. Я думаю, крупнейшие банки сделали то же самое. Поэтому никакой проблемы, если сегодня к нам, как в Италии за колбасой, выстроится очередь за долларами, то мы все доллары раздадим.

Президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин
Андрей Костин
глава ВТБ
Костин отметил, что не видит проблем "с тем, чтобы сегодня мы выполнили все обязательства, которые у нас перед гражданами есть".
При этом он сказал, что, если ситуация с вирусом продлится и дальше, рынки могут испытать дальнейшее снижение.
"Но паниковать не надо… А вкладчикам я еще раз повторяю – дважды теряет тот, кто дергается. Считаю, что сегодня нет таких базовых проблем, которые мы не смогли бы решить", - заявил он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВТБАндрей Костин (банкир)БезопасностьЭкономика
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