США ввели запрет на въезд из Великобритании и Ирландии

Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019

© AP Photo / Matthias Schrader Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019

По его словам, запрет вступает в силу с 00 часов (7.00 мск) понедельника. При этом американцы и граждане, имеющие вид на жительство в США, смогут вернуться домой.

В свою очередь и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф уточнил, что такое решение принято в связи с увеличением случаев заболевания коронавирусом в этих странах.