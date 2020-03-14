США ввели запрет на въезд из Великобритании и Ирландии

ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. США вводят запрет на въезд из Великобритании и Ирландии из-за коронавируса, сообщил вице-президент Майк Пенс.
По его словам, запрет вступает в силу с 00 часов (7.00 мск) понедельника. При этом американцы и граждане, имеющие вид на жительство в США, смогут вернуться домой.
В свою очередь и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф уточнил, что такое решение принято в связи с увеличением случаев заболевания коронавирусом в этих странах.
Ранее на этой неделе США ввели запрет на въезд из стран Шенгенской зоны.
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