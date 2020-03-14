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Туризм
2020-03-14T19:45+0300
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В Уфе и Ялте определены финалисты конкурса "Мастера гостеприимства"
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РИА Новости

В Уфе и Ялте определены финалисты конкурса "Мастера гостеприимства"

19:45 14.03.2020
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© предоставлено пресс-службой АНО "РСВ""Мастера гостеприимства" в Самаре
Мастера гостеприимства в Самаре
© предоставлено пресс-службой АНО "РСВ"
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Победителями региональных полуфиналов всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства", которые прошли в Уфе и Ялте, стали 30 человек, собщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
Конкурс организован президентской платформой "Россия – страна возможностей" и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ).
Победителями полуфинала в Ялте, получившего название "Крымский мост", объявлены 16 участников из семи регионов: Республики Крым, Севастополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Тюменской и Ростовской областей. В Уфе в полуфинале "От Урала до Поволжья" лучшими признаны 14 человеков из Республики Башкортостан, Свердловской, Курганской, Московской, Тюменской и Челябинской областей.
В течение двух дней 188 участников двух полуфиналов, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования, представляли свои проекты в сфере туризма и гостеприимства, выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания, встречались с приглашенными экспертами отрасли.
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В Уфе открылся полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства"
"Люди, которые выбрали профессию в индустрии гостеприимства, привыкли вкладывать в работу душу, силы, чтобы у каждого, кто приезжает в нашу страну, кто путешествует по России, оставались насыщенные и яркие впечатления. Все проекты, представленные на полуфинале, по-своему уникальны, интересны, каждый участник, кто дошёл до этого этапа, сумел показать новизну, оригинальность и свой профессионализм", – привели в пресс-службе слова наставника конкурса, президента ОСИГ Гранта Бабасяна на состязаниях в Ялте.
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров объявил в Уфе о решении учредить республиканский грант для победителя полуфинала "От Урала до Поволжья", который можно получить в случае реализации проекта на территории республики.
Региональные полуфиналы конкурса "Мастера гостеприимства" уже состоялись в Сочи, Туле, Самаре, Пятигорске и Ялте. В марте они также пройдут в Салехарде, Калининграде и Иркутске. Лучшие участники сразятся за звание "Мастеров гостеприимства" в финале конкурса, который состоится в Москве в апреле 2020 года. Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие туркомпании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
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ТуризмРадий ХабировУфаИркутскОбразование - ОбществоОбщество
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