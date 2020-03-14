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Под Саратовом нашли тело, предположительно, пропавшего школьника
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РИА Новости

Под Саратовом нашли тело, предположительно, пропавшего школьника

19:45 14.03.2020 (обновлено: 20:13 14.03.2020)
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САРАТОВ, 14 мар - РИА Новости. Волонтёры отряда "Лиза Алерт" в субботу нашли тело, предположительно, 12-летнего школьника из села Песчанка Самойловского района Саратовской области, который почти четыре месяца назад не вернулся домой после прогулки с друзьями, сообщило областное управление СК РФ.
Ранее в СК РФ сообщили, что 12-летний школьник вечером 21 ноября прошлого года гулял с двумя приятелями, после чего они разошлись по домам, но по пути ребенок пропал. По факту его исчезновения завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего". По данным главка МВД, мать мальчика сообщила в полицию об исчезновении сына утром 22 ноября, после чего сразу начались поиски.
"Четырнадцатого марта в ходе поисковых мероприятий в поселке Алексеевский Самойловского района Саратовской области в реке Терса волонтерами поискового отряда "Лиза Алерт" обнаружено тело, предположительно, 12-летнего мальчика, пропавшего 21 ноября 2019 года в селе Песчанка… Признаков насильственной смерти на теле погибшего ребенка при внешнем осмотре не обнаружено", - говорится в сообщении.
Следователи СК проводят осмотр места происшествия. "В настоящее время предстоит провести процедуру опознания и ряд других следственных действий, в том числе судебно-медицинскую экспертизу в целях установления точной причины смерти мальчика", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что в поисках ребёнка, помимо сотрудников СК и волонтёров "Лиза Алерт", принимали участие личный состав главка МВД России по области, областной службы спасения, а также добровольцы.
Ранее главк МВД по региону объявлял вознаграждение в размере 200 тысяч рублей за информацию, которая поможет найти пропавшего школьника.
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
11 марта, 18:56
В Тамбовской области нашли тело пропавшей школьницы
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Поисковый отряд "Лиза Алерт"Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьПроисшествия
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