В Калининградской области подтвердили третий случай коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 14 мар - РИА Новости. Третий случай коронавирусной инфекции подтвердили в Калининградской области, женщина, посещавшая Германию, госпитализирована, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Калининградской области.
"Третий случай в регионе подтверждён. Женщина ездила в Берлин с 6 по 9 марта. Ее контакты определены, отрабатываются в установленном режиме. Женщина находится в инфекционной больнице", - сообщили в правительстве.
С 17 марта в Калининградской области вводится режим повышенной готовности. В связи с этим до 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе – 600 человек.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса COVID-19. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство вылечились, около 5 тысяч скончались.
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