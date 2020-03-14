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Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии с эпидемией COVID-19 в мире
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РИА Новости

Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии с эпидемией COVID-19 в мире

19:41 14.03.2020 (обновлено: 22:13 14.03.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровЛюди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
© РИА Новости / Антон Быстров
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Ситуация с распространением нового коронавируса COVID-19 в мире развивается по неблагоприятному сценарию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он подчеркнул, что в мире уже более 145 тысяч зараженных, а обстановка в большинстве государств довольно сложная. Мишустин отметил, что президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. Масштабы распространения коронавируса в Европе председатель правительства назвал критическими.
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По его словам, в такой момент необходимо обезопасить россиян и принять для этого все соответствующие меры.
Мишустин также заявил, что в России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Премьер-министр обратился к правительству с распоряжением усилить 14 и 15 марта контроль в пунктах пропуска через границу, аэропортах и вокзалах. Он добавил, что важно снизить число массовых мероприятий — развлекательных, спортивных, деловых — в населенных пунктах.
"Это профилактика, это упреждающие меры для того, чтобы инфекция не передавалась. <…> Наша тактика здесь — работать на опережение", — сказал глава правительства.
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Мишустин порекомендовал россиянам сократить количество поездок за границу. Премьер-министр также подчеркнул важность введения 14-дневного карантина для людей из групп риска, то есть для тех, кто прибывает из-за границы.
В субботу в России выявили 14 новых случаев нового коронавируса. На данный момент всего в стране 59 заразившихся. Из них трое уже выздоровели и выписались из соответствующих медучреждений.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире уже более 148 тысяч человек в более чем 130 странах заразились COVID-19. Больше пяти тысяч человек скончались.
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РоссияДональд ТрампЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинЕвропаСШАОбщество
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