Мишустин заявил о неблагоприятном сценарии с эпидемией COVID-19 в мире

Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран

Он подчеркнул, что в мире уже более 145 тысяч зараженных, а обстановка в большинстве государств довольно сложная. Мишустин отметил, что президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. Масштабы распространения коронавируса в Европе председатель правительства назвал критическими.

По его словам, в такой момент необходимо обезопасить россиян и принять для этого все соответствующие меры.

Мишустин также заявил, что в России будет создан координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр обратился к правительству с распоряжением усилить 14 и 15 марта контроль в пунктах пропуска через границу, аэропортах и вокзалах. Он добавил, что важно снизить число массовых мероприятий — развлекательных, спортивных, деловых — в населенных пунктах.

"Это профилактика, это упреждающие меры для того, чтобы инфекция не передавалась. <…> Наша тактика здесь — работать на опережение", — сказал глава правительства.

Мишустин порекомендовал россиянам сократить количество поездок за границу. Премьер-министр также подчеркнул важность введения 14-дневного карантина для людей из групп риска, то есть для тех, кто прибывает из-за границы.

В субботу в России выявили 14 новых случаев нового коронавируса . На данный момент всего в стране 59 заразившихся. Из них трое уже выздоровели и выписались из соответствующих медучреждений.