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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-14T21:04+0300
https://ria.ru/20200314/1568612265.html
Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье
https://cdn22.img.ria.ru/images/156115/42/1561154277_0:255:2921:1898_1036x0_80_0_0_db414457f640d19a6bd670e22b5ebc91.jpg
РИА Новости

Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье

20:01 14.03.2020 (обновлено: 21:04 14.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрезидент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках главное "не дергаться": не бежать в банк скупать доллары, а больше заботиться о здоровье. Об этом он рассказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
По мнению главы второго по активам российского банка, нынешний обвал на рынках "действительно, очень напоминает кризисные симптомы 2008 года". Однако основной причиной, по его словам, "стала глобальная эпидемия коронавируса, а не какие-то вопросы, связанные с экономическими циклами".
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Знаете, столько людей мне позвонило в 2008 году, которые купили доллар сначала по 77 рублей, а потом мне говорили, что ж ты нас не предупредил, что он отскочит. А вы, ребята, у меня спрашивали, когда покупали на пике доллар? Поэтому, когда кризис, не надо дергаться. Главное надо надеть маску, если боишься, помыть руки и не бежать в банк немедленно покупать доллары.

Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин на форуме New Retail Forum. Почта России
Андрей Костин
глава ВТБ
Кроме того, по его словам, банковский сектор России имеет запас прочности и готов выполнить все обязательства перед гражданами. "В конечном итоге у нас есть и поддержка государства в случае, если ситуация будет достигать каких-то совсем уж пиковых значений. Поэтому я думаю, что надо жить спокойно и больше заботиться о здоровье", — заключил глава ВТБ.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах — участниках прежнего альянса. Этот фактор вместе с новостями о распространении коронавируса вызвал обвал на нефтяном рынке и падение курса рубля до четырехлетних минимумов.
Сотрудник ММВБ
12 марта, 10:59
Ждать масштабнее, чем в 2008-м? Миру предрекли новый финансовый кризис
521101462
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыОбществоВТБАндрей Костин (банкир)Экономика
Популярные комментарии
Понятно. Он прав. Нет денег - не бегите в банк, холопы. А вот у него, у барина, счета давно в Швейцарии и немеренные. Госбанкир...
14 марта, 23:12
igor nigarb
810002
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