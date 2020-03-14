Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье

Знаете, столько людей мне позвонило в 2008 году, которые купили доллар сначала по 77 рублей, а потом мне говорили, что ж ты нас не предупредил, что он отскочит. А вы, ребята, у меня спрашивали, когда покупали на пике доллар? Поэтому, когда кризис, не надо дергаться. Главное надо надеть маску, если боишься, помыть руки и не бежать в банк немедленно покупать доллары.