У окружения Трампа начали регулярно измерять температуру

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Белом доме начали регулярно измерять температуру у контактирующих с президентом США Дональдом Трампом или вице-президентом Майком Пенсом в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает газета Politico со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.
"В целях предосторожности в настоящее время проводятся проверки температуры у любых лиц, которые находятся в тесном контакте с президентом и вице-президентом", - заявил Дир.
Издание отмечает, что у всех журналистов, которые пришли в субботу на брифинг в Белый дом, померили температуру.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, около 5 тысяч скончались.