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У окружения Трампа начали регулярно измерять температуру
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РИА Новости

У окружения Трампа начали регулярно измерять температуру

19:32 14.03.2020 (обновлено: 19:33 14.03.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Белом доме начали регулярно измерять температуру у контактирующих с президентом США Дональдом Трампом или вице-президентом Майком Пенсом в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает газета Politico со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.
"В целях предосторожности в настоящее время проводятся проверки температуры у любых лиц, которые находятся в тесном контакте с президентом и вице-президентом", - заявил Дир.
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Издание отмечает, что у всех журналистов, которые пришли в субботу на брифинг в Белый дом, померили температуру.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, около 5 тысяч скончались.
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