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На посетителей московских поликлиник с температурой наденут маски
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РИА Новости

На посетителей московских поликлиник с температурой наденут маски

19:30 14.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители московской поликлиники
Посетители московской поликлиники
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пациентов с повышенной температурой при посещении поликлиник города Москвы будут снабжать медицинскими масками.
Ранее сообщалось, что потоки пациентов будут разделены: здоровых посетителей будут осматривать отдельно от пациентов с симптомами ОРВИ. Температуру в обязательном порядке измеряют на входе в поликлиники.
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"Если мы на центральном входе видим высокую температуру у пациента, то тогда мы надеваем на него маску обязательно и провожаем его в специальное (отделение - ред.). Если у пациента нормальная температура, маска на него не надевается... Это обязательно для всех поликлиник ... Высокой считается температура от 37 градусов", - сказала заведующая 1 филиала 175 поликлиники Москвы Марина Ярыгина, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой от 12 марта.
"Руководителю Департамента здравоохранения города Москвы ... (обеспечить - ред.) наличие в медицинских организациях и аптечной сети запаса противовирусных препаратов, препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты (медицинские маски, респираторы", - говорится в документе.
Ярыгина отметила, что дефицита масок в поликлинике нет.
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