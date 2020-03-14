На посетителей московских поликлиник с температурой наденут маски

Ранее сообщалось, что потоки пациентов будут разделены: здоровых посетителей будут осматривать отдельно от пациентов с симптомами ОРВИ. Температуру в обязательном порядке измеряют на входе в поликлиники.

"Если мы на центральном входе видим высокую температуру у пациента, то тогда мы надеваем на него маску обязательно и провожаем его в специальное (отделение - ред.). Если у пациента нормальная температура, маска на него не надевается... Это обязательно для всех поликлиник ... Высокой считается температура от 37 градусов", - сказала заведующая 1 филиала 175 поликлиники Москвы Марина Ярыгина, ссылаясь на постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой от 12 марта.