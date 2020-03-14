В Мастерской управления "Сенеж" обучат выпускников молодежных форумов

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В Мастерской управления "Сенеж" - образовательным центре президентской платформы АНО "Россия – страна возможностей" - стартовала специальная образовательная программа для выпускников всероссийских и окружных молодежных форумов сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

В числе первых участников программы – 110 молодых людей, проявивших наибольшую активность на молодежных форумах в 2019 году, успешно защитивших проекты и заинтересованных в их реализации в своем регионе.

"Вся наша деятельность направлена на то, чтобы предоставить различные возможности для самореализации, дать возможность вырасти. На базе Мастерской управления "Сенеж" мы проводим десятки различных образовательных программ, участниками которых только за прошлый год стали более 12 тысяч россиян. В 2019 году Мастерская стала новой площадкой для одного из крупнейших молодежных форумов России – "Территория смыслов". А на этой неделе мы запустили здесь специальную образовательную программу для выпускников всероссийских и окружных молодежных форумов. Ее первыми слушателями стали 110 человек из 48 регионов России – выпускники форумов "Территория смыслов", "Таврида", "Бирюса", "Машук", "Утро", "Алтай", "iВолга", - привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Комиссарова.

С помощью программы, первый модуль которой начался 12 марта, лидеры рейтинга участников форумов смогут повысить квалификацию, узнать больше о самых востребованных навыках и знаниях, научиться формировать команду и управлять ею, рименять новейшие технологии развития soft skills. Второй и третий модуль программы пройдут, соответственно, 17-19 апреля и 14-16 мая, на них молодые люди будут готовится к презентациям своих проектов на форумах и погрузятся в проектную работу.

Все проекты, предложенные к обсуждению в рамках образовательной программы, будут выполняться в соответствии с запросами регионов – участники будут решать конкретную задачу, предложенную субъектом РФ.

В субботу в рамках программы состоялся открытый диалог с лидерами молодежной политики России на тему: "Молодежь как лидеры изменений", в которм приняли участие руководитель Росмолодежи Александр Бугаев , генеральный директор АНО "РСВ" Алексей Комиссаров и руководитель клуба Лидеров России "Эльбрус", директор департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ Татьяна Дьяконова.