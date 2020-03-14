США включили в черный список две российские компании

ВАШИНГТОН, 14 мар — РИА Новости. Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
Как говорится в решении ведомства, опубликованном в федеральном реестре документов, эти компании действуют "вопреки национальной безопасности или внешней политике США".
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Первая зарегистрирована в Москве на улице Монтажной. Основным видом ее деятельности, по данным из открытых источников, является торговля машинами и оборудованием.
Компания "Техномар" продает гидрографическое и океанографическое оборудование. Ее офис находится на Воротынской улице в Москве.
В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке". Она занимается работами в области гидрографии и морской геологии.
Теперь вести бизнес с "Авилоном" и "Техномаром" американские фирмы смогут лишь после получения особого разрешения от Минторга.
Кроме того, аналогичные ограничительные меры введены еще против примерно двух десятков компаний из нескольких стран, в том числе Ирана, Пакистана, Ливана, ОАЭ, Франции.
"Автомобильная Группа Авилон", в свою очередь, пояснила, что не имеет отношения к указанным ограничениям. Речь идет о компании с аналогичным названием, которая ведет другой вид деятельности.